США назвали идеи Путина на саммите по климату прогрессивными

На организованном США саммите по климату президент РФ Владимир Путин изложил идеи, которые позволят сообща работать по климатическому кризису. Вашингтон оценил их как прогрессивные.

Бывший госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри рассказал журналистам, что слушал выступление Путина. Слова политика привел ТАСС.

«Считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]», — подчеркнул Керри.

Он добавил, что и сам российский лидер упомянул такую возможность.

США собрали онлайн-саммит для обсуждения проблем климата. К участию пригласили мировых лидеров, в том числе и Владимира Путина. Президент РФ в ходе выступления также обратил внимание на то, что порядка 45% энергобаланса России сегодня составляют низкоэмиссионные источники энергии, в том числе атомная генерация.

Путин заметил, что страна заинтересована в активизации международных усилий в области климата, и призвал государства к сотрудничеству по мониторингу вредных выбросов.