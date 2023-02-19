Мир 19 февраля 2023, 11:53 США назвали главным провокатором международной напряженности Песков: заявление Нуланд подтвердило роль США как провокатора международной напряженности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о допустимости ударов украинских военных по инфраструктуре России в Крыму подтверждают роль Соединенных Штатов как главного провокатора международной напряженности. Об этом в этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нуланд принадлежит к наиболее агрессивным ястребам в политике США, ее точка зрения хорошо нам известна. Она подтвердила, что США стали главными провокаторами международной напряженности», — отметил он.

Реклама

По словам Пескова, риторика высокопоставленной американской чиновницы в очередной раз продемонстрировала всю глубину разногласий между странами.

Реклама

Ранее Нуланд заявила, что США поддерживают вероятное нанесение украинскими боевиками ударов по военным объектам в Крыму. По ее мнению, стабильности на Украине не добиться без демилитаризации полуострова.