19 февраля 2023, 11:53
США назвали главным провокатором международной напряженности
Песков: заявление Нуланд подтвердило роль США как провокатора международной напряженности
Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о допустимости ударов украинских военных по инфраструктуре России в Крыму подтверждают роль Соединенных Штатов как главного провокатора международной напряженности. Об этом в этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нуланд принадлежит к наиболее агрессивным ястребам в политике США, ее точка зрения хорошо нам известна. Она подтвердила, что США стали главными провокаторами международной напряженности», — отметил он.
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По словам Пескова, риторика высокопоставленной американской чиновницы в очередной раз продемонстрировала всю глубину разногласий между странами.
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Ранее Нуланд заявила, что США поддерживают вероятное нанесение украинскими боевиками ударов по военным объектам в Крыму. По ее мнению, стабильности на Украине не добиться без демилитаризации полуострова.
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