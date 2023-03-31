Мир 31 марта 2023, 15:23 США назвали главным источником угрозы в новой Концепции внешней политики России Лавров рассказал о характеристике США в новой Концепции внешней политики России РИА «Новости»

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В обновленной Концепции внешней политики России Соединенные Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Подробности содержания документа министр представил на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, сообщил ТАСС.

Лавров отметил, что в концепции указывается беспрецедентный за последние 10 лет уровень международной напряженности. Характер угроз безопасности и развитию России в документе называют экзистенциальным. Источником их выступают действия недружественных государств.

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«Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул глава МИД.

В целом политика Запада, которая направлена на ослабление России, по его словам, охарактеризована как гибридная война нового типа.

Нынешний курс США, согласно концепции, представляет главный источник рисков для безопасности не только России, но и остального мира.

Чтобы адаптировать мироустройство к реалиями многополярного мира, Россия собирается уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах.

Помимо этого, согласно документу, страна будет уделять внимание созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций.