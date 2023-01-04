Мир 04 января 2023, 20:11 США назвали главный страх Зеленского Американский экономист Вольф заявил о страхе Зеленского перед ненавистью украинцев Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ станет ненавидеть его за длительный вооруженный конфликт в стране. Таким мнением американский экономист Ричард Вольф поделился в Twitter.

«Что говорит Зеленский: украинцы никогда не простят русских. <…> Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия», — написал он.

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Экономист напомнил, что на войне и в политике перевоплощение из героя в злодея может произойти очень быстро.

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Ранее американские пользователи Twitter подвергли критике украинского президента Владимира Зеленского за просьбу предоставить побольше зенитных ракетных комплексов Patriot в зону боевых действий. С таким предложением он обратился к американскому лидеру Джо Байдену, после этого юзеры призвали перестать оказывать помощь киевскому режиму.

Журналист из США Джейми Деттмер ранее заявил, что президент Владимир Зеленский боится, что Россия решит задействовать в украинском конфликте тактику «генерала Мороза», сообщал сайт Ura.ru.