Мир 02 июля 2023, 19:44 США назвали главной угрозой глобальной безопасности Американский политолог Хаас назвал США главной угрозой глобальной безопасности Pxhere

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Американский политолог, экс-глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас назвал главной угрозой глобальной международной безопасности США. Об этом написала газета The New York Times.

«Самая серьезная угроза для глобальной безопасности? Сами Соединенные Штаты Америки», — заявил эксперт.

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Ричард Хаас признал, что на Америку другим странам очень трудно полагаться. Кроме того, внутренняя политическая ситуация в стране очень непредсказуема, она ведет ко многим проблемам. Политолог заявил, что хочет привлечь к этому внимание.

Ранее зарубежные СМИ уличили президента США Джо Байдена в нарушении американской конституции вмешательством в украинский конфликт. У Штатов нет договора с Украиной на предоставление ей защиты, а американские солдаты действуют незаконно. США также уличили в желании захватить венесуэльскую нефть любыми способами.