Мир 20 июня 2023, 22:30 США назвали гибель украинцев при наступлении частью конфликта Пентагон: США брали в расчет гибель бойцов ВСУ при контрнаступлении Flickr

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Власти Соединенных Штатов изначально поняли, что контрнаступление Украины будет тяжелым. А гибель украинцев является характерной частью конфликта, которую Белый дом брал в расчет. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова привело РИА «Новости».

«Наши оценки изначально были довольно четкие. <…> Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой», — сказала она.

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По словам Сингх, ВСУ обладают «необходимыми мощностями для проведения» наступательных действий. Также она отметила, что США брали в расчет потери, однако это является «печальной частью» этого вооруженного конфликта.

В ходе контрнаступления бойцов ВСУ ждали сложности и «бешеное сопротивление». Как отметила ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр, у украинского контрнаступления быстрых успехов не будет.

ВС России остановят контрнаступление Украины за три недели, а потом сами пойдут в атаку, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что пока военная кампания ВСУ идет так, как и прогнозировали в России.