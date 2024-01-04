Мир 04 января 2024, 14:26 США назвали 27 декабря последним днем помощи Украине Представитель Белого дома Кирби: деньги для Украины закончились 27 декабря U.S. Department of Defense

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Предусмотренные расходы на военную и финансовую помощь Украине у США закончились 27 декабря, когда одобрили последнюю заявку. Для продолжения выделения средств требуется одобрение конгресса. Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Полный текст его выступления доступен на сайте администрации президента США.

Кирби отметил, что США предоставили последний пакет военной помощи Украине сразу после Рождества и перед наступлением Нового года.

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«Все закончилось 27 декабря, когда мы подали последнюю заявку на финансирование», — сказал он и добавил, что теперь администрации требуется заручиться поддержкой конгресса, чтобы продолжить поддержку Украины.

Нехватка средств, обратил внимание Кирби, уже привела к тому, что часть подготовленных для передачи Украине денег прибудет с опозданием в несколько дней или недель.

«После этого, при отсутствии дополнительного финансирования, у нас не будет возможности поддержать Украину», — подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул также, что не готов прогнозировать, какое решение примет конгресс, но администрация президента США сделает все, чтобы найти дополнительные деньги.

На фоне сокращения военной помощи Украине со стороны США и высокой вероятности возвращения на президентский пост Дональда Трампа Великобритания начала переговоры со странами Евросоюза об увеличении производства оружия для поддержки ВСУ. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Times. По словам собеседников журналистов, новая военная помощь поможет украинским военным сохранить статус кво на линии фронта, но не даст возможности наступления до конца 2024 года.