    28 мая 2020, 21:32

    США назначили награду в $3 млн за данные о главном пропагандисте ИГ*

    Александра Каширина

    США готовы наградить суммой до трех миллионов долларов того, кто даст информацию, способствующую аресту Мухаммада Хадира Мусы Рамадана, «старшего руководителя и ключевого пропагандиста» террористической группировки «Исламское государство»*.
    США назначили награду в $3 млн за данные о главном пропагандисте ИГ*

    По данным американских властей, этот человек является одним из самых давних и высокопоставленных членов ИГ*, который занимается связями с СМИ, курирует ежедневные операции группировки в средствах массовой информации, включая управление контентом из глобальной сети сторонников террористов.

    «Рамадан сыграл ключевую роль в пропагандистских операциях ИГ* по радикализации, вербовке и подстрекательству отдельных лиц по всему миру. Он руководил планированием, координацией и производством многочисленных пропагандистских видеороликов, публикаций и онлайн-платформ, которые включали жестокие сцены пыток и массовых казней невинных гражданских лиц», — отметили в пресс-службе Госдепартамента.

    Уточняется, что Рамадан, известный также как Абу Бакр аль-Гариб, родился в Иордании.

    Ранее спецслужбы Ирака заявили о том, что задержали Абдаллу Кардаша, одного из возможных преемников убитого лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

    * Террористическая организация, запрещенная в России