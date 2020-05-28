США назначили награду в $3 млн за данные о главном пропагандисте ИГ*

США готовы наградить суммой до трех миллионов долларов того, кто даст информацию, способствующую аресту Мухаммада Хадира Мусы Рамадана, «старшего руководителя и ключевого пропагандиста» террористической группировки «Исламское государство»*.

По данным американских властей, этот человек является одним из самых давних и высокопоставленных членов ИГ*, который занимается связями с СМИ, курирует ежедневные операции группировки в средствах массовой информации, включая управление контентом из глобальной сети сторонников террористов.

«Рамадан сыграл ключевую роль в пропагандистских операциях ИГ* по радикализации, вербовке и подстрекательству отдельных лиц по всему миру. Он руководил планированием, координацией и производством многочисленных пропагандистских видеороликов, публикаций и онлайн-платформ, которые включали жестокие сцены пыток и массовых казней невинных гражданских лиц», — отметили в пресс-службе Госдепартамента.

Уточняется, что Рамадан, известный также как Абу Бакр аль-Гариб, родился в Иордании.

Ранее спецслужбы Ирака заявили о том, что задержали Абдаллу Кардаша, одного из возможных преемников убитого лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

* Террористическая организация, запрещенная в России