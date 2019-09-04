США назначили награду за помощь в борьбе с иранскими военными

Спецпредставитель Госдепартамента США Брайан Хук сообщил, что Вашингтон заплатит 15 миллионов долларов источнику, который поможет подорвать финансовые операции Корпуса стражей исламской революции (КСиР).

Это подразделение принадлежит к вооруженным силам Ирана. Заявление Госдепа опубликовано в Facebook.

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«Власти США усиливают кампанию по оказанию максимального давления против Исламской Республики Иран. Во-первых, мы объявляем награду до 15 миллионов долларов любому, кто поможет нам подорвать финансовые операции КСИР и сил „Кудс“», — сказал Хук на брифинге.

Представитель Госдепа уточнил, что речь идет о подставных компаниях, незаконных продажах нефти и использовании танкеров. Таких, как Adrian Darya. Вашингтон также заявил о заинтересованности в данных о физических и юридических лицах, которые помогают КСИР уклоняться от санкций США.

По мнению дипломата, это позволит привлечь их к ответственности. Ранее КСИР был внесен США в список иностранных террористических организаций. Иран в ответ назвал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Тегеран также объявил Соединенные Штаты «спонсором терроризма».