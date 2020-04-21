США назначат посла в Белоруссии впервые с 2008 года

На должность главы диппредставительства Трамп выдвинул Джули Фишер, работающую в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. До этого она была заместителем постоянного представителя США при НАТО, временным поверенным в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

Кандидатуру Фишер должен утвердить Сенат — верхняя палата Конгресса США.

В марте 2008 года Белоруссия отозвала своего посла из Вашингтона из-за введения санкций против белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинул американский посол. С тех пор дипмиссии обеих стран возглавляют временные поверенные в делах.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что следует «формуле Трампа» в борьбе с коронавирусом — американский лидер долго не хотел вводить в стране карантин, чтобы смягчить удар по экономике.

Лукашенко приводил слова Трампа о том, что из-за простоя предприятий от безработицы и голода «людей умрет больше, чем от коронавируса».