24 июня 2023, 03:41
США навели боевые самолеты против ВКС России в Сирии
Минобороны РФ: ВВС США дважды активировали системы вооружений вблизи с самолетами России
Пилоты Военно-воздушных сил США вновь нарушили протоколы деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии. Это происходило при сближении с самолетами России, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Гуринов. Его процитировало РИА «Новости».
По словам Гуринова, возглавляемая США Международная антитеррористическая коалиция меморандума по безопасности полетов в САР целенаправленно демонстрировала нарушения. Речь идет о двух случаях активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами. Как отметил контр-адмирал, российская авиация в это момент совершала плановые полеты вдоль сирийских границ.
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Гуринов напомнил, что такие действия со стороны ВВС США являются грубым нарушением протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии.
Авиатехника США периодически наводит боевые системы против ВКС РФ. Россия соблюдает условия, которые страны заключили в 2015 году.
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