Мир 04 февраля 2023, 04:21 США науськивают своих подопечных атаковать регионы России — Антонов Посол Антонов: США науськивают своих подопечных атаковать регионы России Pxhere

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Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщил ТАСС.

Так российский посол прокомментировал решение Белого дома включить в пакет военной помощи киевскому режиму запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Их дальность поражения составляет порядка 150 километров.

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Американская администрация, как заметил Антонов, поставила на «украинскую карту» и собственный международный авторитет, и деньги налогоплательщиков США, и жизни бойцов ВСУ. Штаты, по словам Антонова, могут дойти такими темпами «до абсолютного безумства». Например, они могут начать поставлять Украине истребители.

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«Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы», — добавил российский дипломат.

В январе в конгрессе США начались разговоры о необходимости передать киевскому режиму тактические баллистические ракеты ATACMS. Американцы применяли это оружие в Ираке в 1991 году. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «360», что зная дальность полета и место примерной дислокации систем HIMARS, можно узнать, куда в теории способны долететь ракеты ATACMS. Это приграничные районы Курской и Брянской областей, Белгородчина и Крым.

Агентство Bloomberg сообщало, что администрация главы Белого дома Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией. Власти США, как указывали журналисты, намеренно наращивают поддержку Киева, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическими средствами. Для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, украинских военных хотят снабдить более современным оружием, а также им разрешат наносить удары по российским объектам в Крыму, отметили авторы материала.