США научили искусственный интеллект противостоять России в бою

«Вот пример того, как его можно использовать: броневой батальон армии США защищает союзника по НАТО от нападения России. Командир, подполковник, пытается найти русские войска, стекающиеся к нему, обеспечивая при этом правильное вооружение, питание и расположение своих войск. ИИ ATR-MCAS соберет информацию и предупредит командира батальона о надвигающейся опасности», — написал журнал.

Речь идет о программе «Армейское распознавание угроз от мобильных кооперативных и автономных датчиков» (ATR-MCAS)». Она направлена ​​на управление автономными воздушными и наземными беспилотниками по всей зоне боевых действий с целью постоянного наблюдения за противником. Дроны идентифицируют вражеские системы вооружения, такие как танки или боевые машины пехоты, а затем передают данные ИИ. Затем ИИ создает общую оперативную картину на поле боя, помогая командиру принять верное решение.

Эксперты подчеркнули, что ИИ никогда не заменит живого командира или тактика, тем более разведчика. Искусственный разум поможет разобраться в хаосе битвы, гарантируя, что командирам не будет грозить информационная перегрузка.