Мир 06 января 2023, 21:50 США научат ВСУ обращаться с ЗРК Patriot в третьей стране Белый дом: обучение ВСУ использованию систем Patriot пройдет за пределами Украины YouTube

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Обучение ВСУ обращению с американскими комплексами Patriot не началось, его запланировали провести в третьей стране. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мне не известно о том, что обучение началось. <...> Могу лишь сказать, что обучение будет проходить за пределами Украины», — уточнил он.

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Администрация Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине, который составляет три миллиарда долларов. Из этой суммы 225 миллионов долларов потратят на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию вооруженных сил Украины.

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Также в пакет включили 682 миллиона долларов, которые предназначены для партнеров США на восточном фланге НАТО на закупку оружия.

В заявлении Белого дома отмечено, что таким образом «США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя».

Украина составила список военнослужащих, которых отправят на обучение по управлению системами зенитных ракетных комплексов Patriot. Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщал, что для обучения военных обслуживанию этого ЗРК понадобится от двух до трех месяцев.