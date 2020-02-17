США научат «лидеров мнений» Украины бороться с «дезинформацией» России

«Занятия будут проходить в помещениях культурного центра „Американский дом в Киеве“ и на связанных с ним площадках», — уточнили в соответствующем документе.

Предполагается, что на организацию обучения выделят 250 тысяч долларов. «Лидерам мнений» планируют передать технические навыки и умения для производства контента. Участникам проекта необходимо обладать знаниями, «необходимыми для противодействия российским дезинформационным нарративам».

«Предусмотрен запуск новых медиаплощадок, таких как подкасты и видеоблоги, материалы для которых будут готовиться в мастерских на территории центров, входящих в аффилированную с посольством сеть «Американские пространства», — отметили в документе.

На грант могут претендовать государственные или частные некоммерческие организации.