    17 февраля 2020, 10:42

    США научат «лидеров мнений» Украины бороться с «дезинформацией» России

    Ольга Ситникова

    Госдеп США объявил прием заявок на гранты, чтобы организовать обучение «лидеров мнений» украинских цифровых медиа. Партнеры проведут серию учебных мероприятий для успешного противостояния «российской дезинформации». Об этом сообщил сайт RT.

    «Занятия будут проходить в помещениях культурного центра „Американский дом в Киеве“ и на связанных с ним площадках», — уточнили в соответствующем документе.

    Предполагается, что на организацию обучения выделят 250 тысяч долларов. «Лидерам мнений» планируют передать технические навыки и умения для производства контента. Участникам проекта необходимо обладать знаниями, «необходимыми для противодействия российским дезинформационным нарративам».

    «Предусмотрен запуск новых медиаплощадок, таких как подкасты и видеоблоги, материалы для которых будут готовиться в мастерских на территории центров, входящих в аффилированную с посольством сеть «Американские пространства», — отметили в документе.

    На грант могут претендовать государственные или частные некоммерческие организации.