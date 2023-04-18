Мир 18 апреля 2023, 16:18 США нацелились на Венгрию из-за ее независимой позиции — СМИ TAC: США нацелились на Венгрию из-за ее независимой политики Pxhere

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Венгрия из-за своей независимой политики может стать новой целью для Соединенных Штатов. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.

По его словам, американские власти давят на президента страны Виктора Орбана при помощи экономических и политических инструментов. К примеру, были наложены ограничительные меры на Международный инвестиционный банк, который базируется в Будапеште. Кроме того, США хотят инициировать санкции против лиц из окружения Орбана. В ход идут обвинения в коррупции, нарушении свободы СМИ и так далее.

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Ахмари отметил, что единственным преступлением Венгрии оказалась ее вера в то, что страны могут действовать независимо. При этом США хотят исключить все отклонения от американской однополярной гегемонии.

Ранее Венгрия столкнулась с травлей союзников по Евросоюзу и НАТО за то, что правительство страны пообещало блокировать принятие Украины в ЕС из-за нарушений прав закарпатских венгров. В ответ делегацию Венгрии не пригласили на «саммит за демократию» 2022 и 2023 годов.