Мир 14 сентября 2023, 19:07 США нацелились на фининституты и ОПК России новыми санкциями Минфин и Госдеп США: расширение санкций нацелено на фининституты и ОПК России РИА «Новости»

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Целями расширения санкций США стали российские финансовый и энергетический сектор, оборонно-промышленный комплекс и связанные с ними элиты. Об этом сообщили в своем заявлении Минфин Соединенных Штатов и глава Госдепа Энтони Блинкен.

Американский госсекретарь указал, что новые санкции ввели против более 150 юридических и физических лиц. Причиной ограничений стала спецоперация России на Украине, сообщил Блинкен.

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«В рамках предпринимаемых сегодня действий правительство США также нацеливается на физических и юридических лиц, занимающихся обходом санкций», — отметил глава Госдепа.

Санкции ввели против тех, кто причастен к укреплению способностей России продолжать СВО, а также против ответственных за расширение объемов добычи страной энергоносителей в будущем, добавил госсекретарь.

В американском Минфине заявили, что США ввели около 100 санкций против российской элиты, промышленной базы, финансовых учреждений и поставщиков технологий, чтобы подорвать возможность РФ продолжать спецоперацию. Кроме того, под ограничения подпали более 70 физических лиц, указали в министерстве.