Мир 18 марта 2024, 13:10 США, НАТО и Украина проиграли. Запад обвинили в игнорировании очевидного Steigan: Запад отказался признать поражение США и Украины в конфликте с Россией Официальный сайт президента Украины

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Украина и ее союзники потерпели поражение в конфликте с Россией. Однако страны Запада отказались признать очевидное, заявило норвежское издание Steigan.

Конфликт затянулся на два года, но некоторые политики все еще не отказались от желания продолжать его. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить войска в зону боевых действий, а генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически разрешил украинской армии атаковать российскую территорию.

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«На Западе все еще много тех, кто отказывается смотреть в лицо реальности: США, НАТО и Украина проиграли. Сомневающимся рекомендуется читать американские и европейские СМИ за последние недели», — заявили авторы статьи.

Вооруженные силы Украины, по информации журналистов, потеряли около 500 тысяч солдат. Авторы статьи заметили, что Россия более грамотно, чем противник, подготовилась к участию в боевых действиях. Тактические отходы позволили ей сберечь жизни солдат, а увеличение производства оружия — обеспечить восполнение ресурсов.

Россия готова к переговорам с Украиной, заявил президент Владимир Путин. Китай вызвался стать посредником в дипломатическом урегулировании.