Мир 08 февраля 2024, 12:00 США нашли способ помогать Украине за счет Евросоюза NYT: США рассчитывают заставить Евросоюз платить для продолжения помощи Украине Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/globallookpress

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США не могут согласовать финансирование Украины, поэтому рассматривают несколько вариантов для продолжения помощи. Одни из них: обменяться вооружениями с другими странами или заставить страны Евросоюза платить за поставки, написал колумнист The New York Times Дэвид Сангер.

«Помощники Байдена пытаются придумать, как платить за оружие, если конгресс останется парализованным. План по захвату российских активов имеет сложности. Неясно, можно ли использовать резервы для оплаты ПВО и артиллерии», — написал автор материала.

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Сейчас обсуждается возможность комплексного обмена вооружениями или возможность заставить европейские страны платить за американское оружие и отправлять его на Украину. Однако Европа явно не сможет самостоятельно поставить большее число боеприпасов, ведь она демонтировала огромную часть своего производственного потенциала.

«Европа также мало что может внести в производство дронов», — добавил Сангер.

Закон Байдена о помощи Украине не прошел голосование в сенате. За инициативу выступили 49 человек, против — 50. Для принятия проекта нужно набрать минимум 60 голосов. Сенатор Алексей Пушков рассказал, что радикальная часть республиканцев из принципа топит новый проект.

Канцлер Германии Ольф Шольц предрек острою нехватку оружия и боеприпасов Украине. Ряд финансовых обязательств по поддержке республики со стороны Запада уже истек. ФРГ является вторым по величине спонсором ВСУ, но страна неспособна в одиночку оказывать военную помощь.