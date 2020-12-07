США нашли причину недомогания дипломатов на Кубе и в Китае

«Наиболее правдоподобным объяснением этих случаев является направленная импульсная радиочастотная энергия», — сказано в отчете ведомства.

Дипломаты и члены их семей жаловались на недомогания в 2016 году в Гаване и в начале 2017 года в китайском Гуанчжоу. Среди симптомов было повышение давления, глухота, а также проблемы со зрением и с памятью.

Для выяснения причин недугов Госдепартамент обратился в Национальную академию наук, там собрали специальную комиссию для расследования. Комиссия не исключает, но считают маловероятным то, что проблемы могло вызвать химическое отравление или инфекционные заболевания.

Американские специалисты с самого начала предполагали, что на сотрудников дипломатических ведомств могли воздействовать с помощью звуковых волн, не воспринимаемых человеческим ухом. Власти Кубы говорили, что дипломаты могли пострадать из-за стрекота сверчков.