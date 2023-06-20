Мир 20 июня 2023, 09:58 США нашли новый подход к Китаю РИА «Новости»: визит Блинкена в КНР продемонстрировал, что США нашли новый подход к Китаю РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил двухдневную поездку в Китай встречей с председателем Си Цзиньпином. Итогом встречи стал некоторый «прогресс», существенно не влияющий на изменения в политических позициях стран. Об этом сообщили РИА «Новости».

По словам Блинкена, американский президент Джо Байден попросил его отправиться в КНР, так как счел, что стороны «обязаны ответственно управлять <…> отношениями» в интересах всего мира.

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Госсекретарь подчеркнул, что в Белом доме не отказываются от приверженности принципу «одного Китая», не признавая независимость Тайваня. Также США не хотят холодной войны с КНР. Китайские власти обратили внимание, что не предоставляют России оружия для применения в зоне конфликта на Украине.

«Никаких соглашений подписано не было <…>. Переговоры заложили основу для личного общения Байдена с Си», — резюмировал автор статьи.

Си Цзиньпин отметил важность взаимодействия с США на принципах уважения и искренности