США нашли новое оружие против офшоров

В США нашли новый способ борьбы против офшоров и уклонения от налогов с их помощью. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила ввести минимальный налог на прибыль транснациональных корпораций во всем мире.

Это сделает бессмысленной гонку государств и юрисдикций за более льготные условия для иностранных компаний. По мнению Йеллен, сейчас во многих из них налоги на прибыль установлены на минимальном уровне или отсутствуют. Об этом сообщил Financial Times.

Многие компании выполняют холдинговые структуры, которые владеют долями в фирмах стран первоначальной регистрации и получают от них дивиденды и проценты по обязательствам. Такие компании пользуются международным соглашением, чтобы избежать двойного налогооблажения. Это позволяет существенно снизить ставку на вывод капитала за рубеж.

Крупнейшее с 1993 года повышение федеральных налогов проведет президент США Джо Байден. Деньги ему нужны на финансирование долгосрочной экономической программы.