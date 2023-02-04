Мир 04 февраля 2023, 16:42 США нарушили свое слово обещанием поставить ракеты GLSDB на Украину РИА «Новости»: поставкой Украине дальнобойных ракет США нарушили свое же обещание U.S. Department of Defense

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Власти США нарушили данное обещание не поставлять на Украину дальнобойные управляемые ракеты GLSDB на Украину. Об этом написало РИА «Новости».

В материале напомнили, что изначально Пентагон отказывался от поставок украинским военным ракет такого типа, однако не сдержал слово.

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«Эта ситуация демонстрирует, что США нацелены на медленную эскалацию в украинском кризисе», — отметили авторы статьи.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге 3 февраля сообщил, что в новый пакет вооружений войдут ракеты GLSDB, которые способны точно бить по цели на расстоянии 150 километров.

«Судя по тому, что говорят американские политики, США рассчитывают уже в 2023 году добиться победы Украины над Россией», — указали в статье.

Историк Юрий Кнутов в беседе с «360» подчеркнул, что российским военным необходимо стараться уничтожать ракеты GLSDB еще в момент их поставок на Украину.