Мир 28 февраля 2023, 07:37 США нарушали основные требований ДСНВ о количество вооружений — посол Посол России Антонов обвинил США в многолетнем нарушении центральных положений ДСНВ РИА «Новости»

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Американские военные сняли с учета Договора о сокращении стратегического наступательных вооружений баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, якобы переоборудовав их. США долгие годы нарушали центральные требования соглашения, заявил в Telegram-канале посол России Анатолий Антонов.

«Вашингтон многие годы существенным образом нарушает центральные положения Договора о количественных ограничениях СНВ», — заявил он.

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США, по его словам, сняли с учета более сотни пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, объявив их неспособными осуществлять ядерные задачи. Они не согласовали это решение с Россией и не позволили инспекторам проверить, действительно ли эту технику переоборудовали.

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Посол обвинил Штаты в развязывании гибридной войны, нежелании исполнять свои обязательства по ДСНВ и безответственном подходе к ядерному оружию. Он назвал решение выйти из договора единственно верным в сложившихся обстоятельствах. Для возобновления сделки США, по словам посла, должны пересмотреть свою агрессивную антироссийскую политику — пока же они не пошли даже на символический позитивный жест.