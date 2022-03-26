США нарастят производство Javelin и Stinger

США планируют нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил помощник министра Сухопутных войск США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш.

«Я думаю, эти два потенциала для армии быстро продвинутся вперед, как того хочет Конгресс, чтобы мы пополнили арсеналы. Я думаю, мы сможем это сделать», — сказал он.

Буш пояснил, что в настоящее время в отношении производства комплексов рассматриваются вопросы, касающиеся длительности сроков оформления закупок, приобретения допоборудования к ним, потребности на местах и проблемы с цепочками поставок.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Украина попросила США ежедневно поставлять ей по 500 Stinger и Javelin.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Луганской и Донецкой народных республик получили трофейную технику ВСУ и вооружения западных стран от Министерства обороны России. Танки и другая бронетехника, а также вооружение оказались брошены украинскими военными на огневых позициях и складах. Военнослужащие ЛНР и ДНР пройдут специальную подготовку для освоения ведения боя ракетными противотанковыми комплексами NLAW и Javelin.