Мир 03 декабря 2023, 00:17 США нарастили финансирование производства боеприпасов из-за нужд Украины Пентагон: США увеличили инвестиции в производство снарядов из-за нужд ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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Соединенные Штаты на 50% увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американского вооружения на Украине. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, чьи слова привело РИА «Новости».

«Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», — заявил Остин.

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По его словам, за время работы администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в стране выросло в четыре раза.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус ранее раскрыл причины провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он считает, что неудачи связаны с нехваткой снарядов и задержкой их отправки, а также недооценкой военных возможностей России.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. Глава государства указал на недостаточные поставки боеприпасов со стороны Запада.