03 декабря 2023, 00:17
США нарастили финансирование производства боеприпасов из-за нужд Украины
Пентагон: США увеличили инвестиции в производство снарядов из-за нужд ВСУ
Соединенные Штаты на 50% увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американского вооружения на Украине. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, чьи слова привело РИА «Новости».
«Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», — заявил Остин.
Реклама
По его словам, за время работы администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в стране выросло в четыре раза.
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус ранее раскрыл причины провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он считает, что неудачи связаны с нехваткой снарядов и задержкой их отправки, а также недооценкой военных возможностей России.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. Глава государства указал на недостаточные поставки боеприпасов со стороны Запада.
США
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама