США напугали Мексику санкциями за российские военные вертолеты

По информации сайта «Утро.ру», глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Мексика планирует покупку военной техники в России. В ответ Соединенные Штаты решили ввести санкции против Мехико.

В ходе слушаний в Конгрессе Родригес подчеркнул, что в случае удачной сделки России и Мексики Штаты готовы принять ограничительные меры по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций».