США напугали Мексику санкциями за российские военные вертолеты
Американские власти пригрозили Мексике ограничительными мерами. Санкции примут, если страна купит российские военные вертолеты. Об этом сообщило издание SDP Noticias со ссылкой на представителя Госдепа США Уго Родригеса.
По информации сайта «Утро.ру», глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Мексика планирует покупку военной техники в России. В ответ Соединенные Штаты решили ввести санкции против Мехико.
В ходе слушаний в Конгрессе Родригес подчеркнул, что в случае удачной сделки России и Мексики Штаты готовы принять ограничительные меры по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций».