Мир 23 февраля 2024, 05:16 США напрямую обсуждали с Россией вопрос ядерного оружия в космосе — СМИ WSJ: Бернс и Салливан связывались с Россией по теме ядерного оружия в космосе

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Соединенные Штаты предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Источники газеты сообщили, что в переговорах якобы участвовали советник американского президента Джейк Салливан и его коллега из России Юрий Ушаков. Салливан подтвердил факт взаимодействия с Россией по вопросам противоспутникового потенциала, но отказался сообщить подробности.

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Другой информатор сообщил, что на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс обратился к главе СВР России Сергею Нарышкину.

США обвинили Россию в желании вывести в космос ядерное оружие. Американские СМИ утверждают, что это произойдет уже в 2024 году.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал эти слухи на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что российская сторона всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе.