Мир 09 сентября 2023, 18:03 США направят в Румынию несколько истребителей F-16 — СМИ Romania TV: США разместят истребители F-16 на территории Румынии piqsels

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США разместят в Румынии несколько самолетов F-16, истребители будут находиться на базе НАТО. Об этом заявила посол США в Бухаресте Кэтлин Кавалец, сообщил сайт телеканала RomaniaTV.

По информации издания, Кавалец подтвердила передачу американских боевых самолетов для защиты территории Румынии.

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«США продолжат оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты национальной территории, в том числе путем размещения в ближайшее время в Румынии некоторых боевых самолетов ВВС США в дополнение к авиации НАТО», — отметила она.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подтвердил информацию о подготовке страной украинских пилотов F-16. Он заявил о подготовке всех необходимых документов. которые позволят обучать летчиков на территории государства.