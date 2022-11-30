Мир 30 ноября 2022, 11:06 США направят около $70 тыс на укрепление демократии в Северной Македонии

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Соединенные Штаты намерены выделить Северной Македонии около 70 тысяч долларов на проекты, укрепляющие демократические ценности. Об этом написал RT.

Участники инициативы будут заниматься не только укреплением демократии, но и продвижением принципов верховенства права, борьбой с коррупцией, а также содействовать развитию отношений между Северной Македонией и США.

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Получить грант от США смогут некоммерческие организации, например, ассоциации выпускников американских программ обмена.

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