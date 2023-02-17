Мир 17 февраля 2023, 18:24 США направят на Украину аудиторов для контроля за выделяемой помощью WSJ: Пентагон отправит аудиторов на Украину для проверки использования военной помощи U.S. Department of Defense

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Власти США намерены организовать отправку аудиторов в зону боевых действий на Украине, чтобы они проконтролировали использование военной помощи. Об этом генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства международного развития сообщили в интервью газете The Wall Street Journal.

«После совместной поездки в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся помощью, были направлены на места на Украину», — указали в статье.

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До сих пор контроль осуществляли из США, Польши и Германии в дистанционном порядке. Ужесточение аудита назвали одним из основных условий, которое выдвинули республиканцы, взявшие под контроль палату представителей, для отправки помощи Украине.

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«Это невероятно большой объем помощи, который выделяется одному правительству в короткое время. Всякое мошенничество, растрата, злоупотребление <...> угрожает продолжению этой помощи», — добавила заместитель генерального инспектора Госдепартамента Диана Шоу.

По словам чиновников, каких-либо сведений о крупных нарушениях, связанных с поддержкой украинских властей, им не поступало.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена призвала жителей Украины информировать о злоупотреблении властями страны поддержкой Запада. В последних числах января американские инспекторы прибыли в Киев.