facebook_pixel
    26 июля 2020, 21:18

    США направят на стимулирование экономики $1 триллион

    Анатолий Минкин

    Ситуация с распространением коронавирусной инфекции серьезно сказалась на экономике США. Весной власти уже потратили три триллиона долларов на различные меры поддержки. Новый пакет законов о стимулировании экономики Сенат рассмотрит в ближайший вторник. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
    США направят на стимулирование экономики $1 триллион

    По его словам, снижения налогов на заработную плату, как на это намекал президент Дональд Трамп в новом законопроекте нет. Против этой меры выступили демократы и ряд представителей республиканской партии.

    При этом министр отметил, что частью нового пакета станут прямые выплаты американским гражданам. Их уже проводили весной, когда в стране действовали жесткие карантинные правила.

    «Прямые платежи — это более быстрый и эффективный способ поддержки, чем снижение налоговых ставок на заработную плату», — пояснил он.

    После рассмотрения все документы должен принять Конгресс и подписать президент США. Но проект уже раскритиковали представители демократов, которые заявили, что предлагаемых средств недостаточно.

    Мнучин заявил, что в интересах скорейшего принятия законопроектов пакет разделят на несколько частей, чтобы те вопросы, по которым демократы не идут на соглашение принять в пакетах с другими предложениями.

    «Это будет пятый свод законов. Нет никаких причин, почему у нас не может быть шестого и седьмого. Нам нужно решить накопившиеся проблемы и для этого нужна поддержка обеих партий», — заявил министр.

    США остаются мировым лидером по распространению коронавирусной инфекции. За минувшие сутки количество зараженных в стране увеличилось на 65 556 человек. Теперь общее количество инфицированных превышает 4,25 миллиона. Выздоровели с начала пандемии 1,28 миллиона американцев. Летальными исходами закончилось заражение для 149 тысяч человек.

    Новости SMI.FM