США направят на стимулирование экономики $1 триллион

По его словам, снижения налогов на заработную плату, как на это намекал президент Дональд Трамп в новом законопроекте нет. Против этой меры выступили демократы и ряд представителей республиканской партии.

При этом министр отметил, что частью нового пакета станут прямые выплаты американским гражданам. Их уже проводили весной, когда в стране действовали жесткие карантинные правила.

«Прямые платежи — это более быстрый и эффективный способ поддержки, чем снижение налоговых ставок на заработную плату», — пояснил он.

После рассмотрения все документы должен принять Конгресс и подписать президент США. Но проект уже раскритиковали представители демократов, которые заявили, что предлагаемых средств недостаточно.

Мнучин заявил, что в интересах скорейшего принятия законопроектов пакет разделят на несколько частей, чтобы те вопросы, по которым демократы не идут на соглашение принять в пакетах с другими предложениями.

«Это будет пятый свод законов. Нет никаких причин, почему у нас не может быть шестого и седьмого. Нам нужно решить накопившиеся проблемы и для этого нужна поддержка обеих партий», — заявил министр.

США остаются мировым лидером по распространению коронавирусной инфекции. За минувшие сутки количество зараженных в стране увеличилось на 65 556 человек. Теперь общее количество инфицированных превышает 4,25 миллиона. Выздоровели с начала пандемии 1,28 миллиона американцев. Летальными исходами закончилось заражение для 149 тысяч человек.