США направят на северо-восток Сирии $12 млн для «обеспечения стабильности» в регионе | 360°

Мир 26 октября 2022, 11:55 США направят на северо-восток Сирии $12 млн для «обеспечения стабильности» в регионе

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Соединенные Штаты намерены выделить сирийским районам, не подчиненным «режиму» президента страны Башара Асада, около 12 миллионов долларов. Об этом написал RT со ссылкой на документ Государственного департамента США.

Деньги будут направлены на северо-восток Сирии, а также в некоторые «неподконтрольные сирийскому режиму сельские районы на севере Алеппо» в рамках «обеспечения стабильности», говорится в тексте документа.

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По словам американских экспертов, сирийское население продолжает страдать из-за политических, социальных и экономических потрясений в стране.

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Целью гранта также является наделение гражданского общества Сирии возможности привлекать к ответственности местные власти в областях, неподконтрольных «режиму».