Мир 10 мая 2023, 22:42 США направят конфискованные у основателя «Царьграда» Малофеева деньги на нужды ВСУ РИА «Новости»

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Глава Министерства юстиции США Меррик Гарленд дал распоряжение направить на нужды ВСУ средства. конфискованные у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сам Малофеев попал в санкционный список США в 2014 году. В апреле 2022го американские власти расширили в отношении него ограничения.

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В черный список США внесли Транскапиталбанк «и глобальную сеть из более чем 40 лиц и организаций», действиями которых якобы управляет бизнесмен.

Ранее директор «Царьграда» сообщил, что на него готовились в разное время покушения. О предстоящем событии бизнесмен узнал от совей охраны. Он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут поймать людей, причастных к организации покушения и что они понесут наказание.