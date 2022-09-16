США направят Киеву боеприпасы для РСЗО HIMARS и высокоточные артиллерийские снаряды | 360°

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США направят Киеву боеприпасы для РСЗО HIMARS и высокоточные артиллерийские снаряды

Минобороны США: в новый пакет военной помощи Киеву вошли снаряды для HIMARS

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Новый пакет военной помощи США Украине включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радиолокационные станции и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявлении американского Министерства обороны.

В список включили четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, средства разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные средства, приборы ночного видения. В Киев также направят экипировку для холодной погоды и другое «походное снаряжение».

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В общей сложности США выделили при администрации Джо Байдена на помощь Украине около 15,8 миллиарда долларов, с начала специальной военной операции на Украине — более 15,1 миллиарда долларов.

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Президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов. Об этом говорится в меморандуме, который глава Белого дома направил госсекретарю США Энтони Блинкену.

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