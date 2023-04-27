Мир 27 апреля 2023, 10:52 США направят до 30 тысяч долларов на программу продвижения демократических ценностей в Индии

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США готовы выделить Индии до 30 тысяч долларов на программу продвижения демократических ценностей, а также на укрепление двусторонних связей и прав ЛГБТ-сообщества. Об этом написал RT, ссылаясь на текст документа.

Американское генконсульство в городе Хайдарабад объявило конкурс для организаций по подаче заявок на реализацию программы. Получатели финансирования также должны будут способствовать развитию различных технологий, торговли, укреплению безопасности в стране.

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Размер одного гранта будет варьироваться от 10 тысяч ддо 15 тысяч долларов.