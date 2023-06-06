Мир 06 июня 2023, 13:38 США направят деньги на борьбу с дезинформацией в страны Европы и Азии

Читать 360tv в

Отдел образования и культуры Госдепартамента США готов выделить около двух миллионов долларов на программу, которая предполагает борьбу с дезинформацией в некоторых странах Европы и Центральной Азии. Об этом написал RT.

Речь идет об Армении, Белоруссии, Украине, Казахстане, Сербии, Грузии, Польше и других странах.

Реклама

Будущим подрядчикам программы направят не более двух миллионов долларов, а возраст их основной категории должен составлять от 18 до 50 лет.

«Основной ее (программы) элемент — регионально-ориентированный, включающий разработку учебной программы и предоставление контента для противодействия российским и другим дезинформационным усилиям в Европе и Центральной Азии», — говорится в тексте документа.