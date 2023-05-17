17 мая 2023, 11:56
США направят $7,3 млн на реализацию туристической программы на Южном Кавказе
Агентство США по международному развитию (USAID) выделит не менее 7,3 миллиона долларов на реализацию туристической программы на Южном Кавказе. Об этом сообщил RT.
Цель данной программы заключается в налаживании сотрудничества между такими странами, как Армения, Азербайджан и Грузия. На данный момент Армения и Азербайджан по направлению туризма не взаимодействуют вовсе.
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Агентство через подрядчиков планирует организовывать пакетные туры в рамках региона, взаимодействовать с организациями, занимающимися маркетингом туристических направлений, развивать сферу территориального брендинга.
США
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