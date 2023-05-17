Мир 17 мая 2023, 11:56 США направят $7,3 млн на реализацию туристической программы на Южном Кавказе

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Агентство США по международному развитию (USAID) выделит не менее 7,3 миллиона долларов на реализацию туристической программы на Южном Кавказе. Об этом сообщил RT.

Цель данной программы заключается в налаживании сотрудничества между такими странами, как Армения, Азербайджан и Грузия. На данный момент Армения и Азербайджан по направлению туризма не взаимодействуют вовсе.

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Агентство через подрядчиков планирует организовывать пакетные туры в рамках региона, взаимодействовать с организациями, занимающимися маркетингом туристических направлений, развивать сферу территориального брендинга.