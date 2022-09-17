США направили в бюджет Украины транш на 1,5 млрд долларов | 360°

Мир 17 сентября 2022, 17:46 Поделиться Telegram

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Viber США направили в бюджет Украины транш на 1,5 млрд долларов Премьер Украины Шмыгаль заявил о получении транша от США на 1,5 млрд долларов US Department of Commerce

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Украина получила 1,5 миллиарда долларов от США, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем аккаунте в соцсетях. Американская сторона выделила средства из Целевого фонда Всемирного банка.

Шмыгаль уточнил, что это последний транш от общей суммы 4,5 миллиарда долларов от данного фонда. Деньги собираются потратить на пенсии и программы соцпомощи. Премьер также поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку.

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В настоящее время на Украине реализуют программу «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления». В ней принимают участие Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР). Общая сумма программы составляет 7,3 миллиарда долларов.

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Украинские власти продолжаю просить Запад наращивать помощь — и финансовую, и военную. При этом в Киеве выражают открытое неудовольствие по поводу недостаточных поставок. Бывший посол Андрей Мельник заявил, что Украину посадили на «военную диету», а президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она не хочет поставлять танки для ВСУ.

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