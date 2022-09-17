США направили в бюджет Украины транш на 1,5 млрд долларов | 360°

Все новости

Подмосковье

17 сентября 2022, 19:12

Жители Московской области присоединились к Всероссийской акции «Сохраним лес»

Мир

17 сентября 2022, 19:03

Бывший глава МИД Румынии указал на неестественность границ Украины

Реклама

Спорт

17 сентября 2022, 18:54

Футболиста «Спартака» дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля

Мир

17 сентября 2022, 18:45

Турция захотела в ШОС

Спецоперация

17 сентября 2022, 18:35

Украину призвали отказаться от своих территорий

Мир

17 сентября 2022, 18:33

Украина получила из Испании артиллерийские снаряды крупного калибра

Криминал

17 сентября 2022, 18:28

Мужчину задержали в Ленобласти по подозрению в растлении детей

Мир

17 сентября 2022, 18:20

Самолет Пелоси приземлился в Армении

Мир

17 сентября 2022, 18:18

Мультфильм «Маша и Медведь» предложили запретить на Украине из-за угрозы национальной безопасности

Мир

17 сентября 2022, 17:46

США направили в бюджет Украины транш на 1,5 млрд долларов

Премьер Украины Шмыгаль заявил о получении транша от США на 1,5 млрд долларов

Читать 360tv в

Украина получила 1,5 миллиарда долларов от США, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем аккаунте в соцсетях. Американская сторона выделила средства из Целевого фонда Всемирного банка.

Шмыгаль уточнил, что это последний транш от общей суммы 4,5 миллиарда долларов от данного фонда. Деньги собираются потратить на пенсии и программы соцпомощи. Премьер также поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку.

Реклама

В настоящее время на Украине реализуют программу «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления». В ней принимают участие Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР). Общая сумма программы составляет 7,3 миллиарда долларов.

Реклама

Украинские власти продолжаю просить Запад наращивать помощь — и финансовую, и военную. При этом в Киеве выражают открытое неудовольствие по поводу недостаточных поставок. Бывший посол Андрей Мельник заявил, что Украину посадили на «военную диету», а президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она не хочет поставлять танки для ВСУ.

США

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама