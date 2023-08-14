Важное 14 августа 2023, 17:33 США направили Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов Блинкен: США выделили Украине новый пакет вооружений на $200 миллионов РИА «Новости»

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США потратят еще 200 миллионов долларов на очередной пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в письменном заявлении, его процитировал ТАСС.

«Этот пакет <…> включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны», — указал госсекретарь США.

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Блинкен добавил, что в новый транш войдут артиллерийские снаряды, а также противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования. Вооружение и боеприпасы для украинской армии взяли из запасов Пентагона.

Вооруженные силы Украины также регулярно получают военную помощь от Евросоюза. С февраля 2022 года ЕС выделил 20 миллиардов евро на эти цели, сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. Он уточнил, что в эту сумму входят двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными странами объединения.