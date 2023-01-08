Мир 08 января 2023, 17:51 США направили Украине новое предупреждение насчет России Bloomberg: США передали Украине оружие с условием не наносить удары вглубь России Defense.gov

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США передали Украине тяжелую военную технику с условием не наносить удары по тем территориям, которые западные страны признают законной частью России. Об этом в материале для агентства Bloomberg написал обозреватель Андреас Клут.

«Украина не должна применять тяжелое оружие против ударов вглубь России. В противном случае этот конфликт перетечет в полномасштабный, чего Запад очень боится», — заметил он.

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Клут уточнил, что атаки по российским землям станут той самой «красной чертой», пересечение которой активирует действие ядерной доктрины.

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«Запад очень тщательно выбирал оружие, которое можно передать ВСУ. Однако отправка Украине боевых машин Marder и Bradley может свидетельствовать о смене риторики Франции, Германии и США, так как до этого НАТО отказывалось от таких поставок», — добавил журналист.

США в январе объявили о передаче Украине оружия на три миллиарда долларов. После начала специальной операции этот пакет стал самым крупным, в него вошли ракеты класса «земля — воздух», бронетранспортеры, гаубицы и БМП.

Кроме того, Соединенные Штаты передали Украине пакет финансовой помощи на 225 миллионов долларов, предназначенный для модернизации и создания долгосрочного потенциала украинской армии.