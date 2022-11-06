Мир 06 ноября 2022, 05:56 США направили самолеты в сторону Ирана — СМИ WP: США направили самолеты в сторону Ирана на фоне «угрозы» нападения на Эр-Рияд Unsplash

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Командование Вооруженных сил США направило авиацию в сторону Ирана после получения информации о том, что Тегеран якобы угрожает напасть на Саудовскую Аравию, сообщила газета The Washington Post.

Согласно данным американской разведки, Иран готовил атаки беспилотниками и баллистическими ракетами по целям в Саудовской Аравии. Расположенные в королевстве ВС США были приведены в боеготовность. СМИ утверждают, что отправка самолетов стала «демонстрацией» партнерских отношений Вашингтона и Эр-Рияда.

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Официальный представитель командования ВС США Джо Буччио отказался обсуждать с журналистами подробности операции. В Белом доме также не прокомментировали эту информацию.

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Газета полагает, что американская администрация пытается спасти отношения с Эр-Риядом, которые ухудшились на фоне энергетического кризиса в мире. Саудовская Аравия поддержала решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи для контроля рынка.

Ранее президент США Джо Байден сделал странное заявление об Иране. По его словам, Америка скоро «освободит» эту страну.