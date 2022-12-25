Мир 25 декабря 2022, 23:39 США напомнили об опасности поставок наступательного оружия на Украину Сенатор Пушков: для США крайне опасно отправлять наступательное оружие на Украину РИА «Новости»

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Соединенные Штаты постоянно заигрывают с темой отправки Украины наступательных вооружений под давлением киевского режима. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в Telegram-канале.

По его словам, в Вашингтоне понимают, чем опасны поставки наступательного оружия на Украину, но под давлением Киева и «сошедших с ума» либеральных СМИ, продолжают вести «заигрывание» с темой передачи таких вооружений.

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«Трезвые наблюдатели в США бьют тревогу по этому поводу. Но их голоса тонут в воинственном вое безумия», — заявил сенатор.

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Пушков отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась с обеих сторон перед Первой мировой войной, когда журналисты «подначивали и буквально требовали войны». Он напомнил о более 10 миллионах погибших на поле битвы, которым стала «вроде бы просвещенная и цивилизованная Европа».

Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что власти США ведут войну против России на Украине чужими руками. По его словам, сейчас российские военные должны уничтожить «корни нацизма» на украинской территории.