25 декабря 2022, 23:39
США напомнили об опасности поставок наступательного оружия на Украину
Сенатор Пушков: для США крайне опасно отправлять наступательное оружие на Украину
Соединенные Штаты постоянно заигрывают с темой отправки Украины наступательных вооружений под давлением киевского режима. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в Telegram-канале.
По его словам, в Вашингтоне понимают, чем опасны поставки наступательного оружия на Украину, но под давлением Киева и «сошедших с ума» либеральных СМИ, продолжают вести «заигрывание» с темой передачи таких вооружений.
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«Трезвые наблюдатели в США бьют тревогу по этому поводу. Но их голоса тонут в воинственном вое безумия», — заявил сенатор.
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Пушков отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась с обеих сторон перед Первой мировой войной, когда журналисты «подначивали и буквально требовали войны». Он напомнил о более 10 миллионах погибших на поле битвы, которым стала «вроде бы просвещенная и цивилизованная Европа».
Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что власти США ведут войну против России на Украине чужими руками. По его словам, сейчас российские военные должны уничтожить «корни нацизма» на украинской территории.
США
Оружие
Украина
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