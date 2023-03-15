Мир 15 марта 2023, 21:15 США напомнили о риске конфронтации с Россией после падения беспилотника Глава МИД Лавров напомнил США об ограничении воздушного пространства над Черным морем РИА «Новости»

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Российские военные после начала спецоперации ограничили статус некоторых участков воздушного пространства над Черным морем, полностью запретив для использования летательными аппаратами. Принципиальное игнорирование этого факта США свидетельствует об очередной попытке конфронтации. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным. Отрывок журналист телеканала «Россия 1» опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава российского МИД отметил, что уже после падения американского беспилотника представители Пентагона и объединенного комитета начальников штабов США заявили, что продолжат летать дальше, где захотят, ориентируясь на международное право.

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«Если вставать на их логику, то пространство вокруг США имеет точно такой же статус, что и пространство на Черном море. Но они игнорируют тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные придали некоторым районам, прилегающим к берегу

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Министр добавил, что такое вызывающее игнорирование правил заставляет задуматься, что американцы специально ищут какие-то провокации для нагнетания обстановки. Лавров подчеркнул, что позиционирующие себя как ответственная страна и заинтересованная в стратегической стабильности Америка не может понять, какие риски несет столкновение двух крупнейших ядерных держав.

Американский беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper упал в Черное море недалеко от побережья Крыма. Министерство обороны России уточнило, что причиной крушения стал резкий маневр дрона.

В ведомстве заявили, что заявления американских военных о повреждении крылом истребителя Су-27 пропеллера беспилотника не соответствует действительности. Экипажи военных самолетов, вылетевшие для перехвата дрона, не применяли оружие и не вступали с ним в контакт.

В Минобороны отметили, что беспилотник летел с выключенными транспондерами и нарушил временно установленные на время спецоперации воздушные границы России.