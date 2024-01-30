Мир 30 января 2024, 09:10 США нанесут удар по военным Ирана в Сирии в ответ на атаки военных баз Politico: США могут нанести удар по военным Ирана в Сирии в ответ на атаки БПЛА U.S. Department of Defense

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Президент США Джо Байден распорядился разработать ответные меры на ряд нападений на американские военные базы на границе Сирии и Иордании. Об этом сообщила газета Politico.

По информации источника, Байден потребовал от Пентагона представить ему несколько вариантов военного ответа США, которые помогут сдерживать новые атаки и не приведут к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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«В качестве ответных мер Пентагон рассматривает нанесение ударов по иранским военным в Ираке или Сирии, а также инфраструктуре иранских ВМС в районе Персидского залива», — отметили авторы материала.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что США обязательно ответят на агрессию против своих военнослужащих на Ближнем Востоке. При этом он подчеркнул, что стране не нужен новый очаг эскалации в регионе.

Ранее военную базу США в Иордании атаковал неизвестный беспилотник, погибли три человека и еще более 30 получили ранения.