Мир 04 января 2024, 18:19 США нанесли удар в Ираке по автомобилю командира проиранского движения Командир проиранского движения «Хезболлах ан-Нуджаба» погиб при ударе США

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Военные США в Багдаде нанесли удар по автомобилю, в котором находился один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджаба». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника.

В результате удара погиб еще один человек, находившийся в машине. Агентство не уточнило имя погибшего командира.

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Власти США считают, что члены «Хезболлах ан-Нуджаба» причастны к атакам на американские базы в Ираке.

После теракта на клабище в городе Кермане, где похоронили генерала Касема Сулеймани, лидер Ирана Али Хаменеи призвал военных к сдержанному ответу. По данным The New York Times, иранская сторона планирует ограничиться атаками на американские базы в Сирии и Ливане. В Тегеране не хотят вступать в прямую конфронтацию с США.

В воскресенье, 31 декабря, шиитские группировки ударили ракетами по двум военным базам США на северо-востоке Сирии. В Минобороны США в ответ на эту атаку пообещали «принять меры».