Мир 14 января 2024, 20:18 США нанесли очередной авиаудар по позициям хуситов на западе Йемена РИА «Новости»: американские военные ударили по позициям хуситов на западе Йемена Hani Al-Ansi/dpa / Global Look Press

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США и Великобритания нанесли авиаудар по позициям шиитского движения «Ансар Алла» на севере провинции Ходейда в Йемене. Об этом РИА «Новости» сообщил йеменский военный источник.

«Американские и британские военные самолеты наносят удары по объектам группировки „Ансар Алла“ (хуситы) в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море», — отметил источник агентства.

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Соединенные Штаты и их союзник Великобритания начали наносить удары по йеменским хуситам в ночь на пятницу. Представитель хуситов сообщил, что по Йемену нанесли 73 удара, погибли пять человек, еще шесть получили ранения.

Однако удары союзников понизили наступательный потенциал хуситов не более чем на треть, считают американские эксперты. Большая часть вооружения хуситов установлена на передвижные комплексы и хорошо спрятана.