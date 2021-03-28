Несмотря на то, что отношения США с Китаем обретают все более конфронтационный характер, Америка все равно намерена продолжать выстраивание с позиции силы. Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

«Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества. В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы», — передал канал CNN его слова.

Он отметил, что теперь США будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников в этом плане. Потому что совместный подход, по словам госсекретаря, позволит эффективнее справляться с вызовами Китая.

Несколько дней назад в Госдепе США заявили, что российские зенитные ракетные системы являются для НАТО проблемой. Соединенные Штаты ждут «некоторых действий» от Турции по С-400. Кроме того, Энтони Блинкен указал на прямое взаимодействие с Анкарой, назвав переговоры между двумя странами «очень откровенными и открытыми».