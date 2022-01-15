США намерены вынести ситуацию по Украине на обсуждение СБ ООН

Возможность вынесения украинского кризиса на обсуждение в Совет Безопасности ООН изучает администрация США. Американское руководство реализует свое намерение в случае дальнейшей эскалации напряженности «по вине России». Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники среди американских должностных лиц.

По словам собеседников издания, США мало что могут сделать в ООН против России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности, однако администрация президента Байдена рассчитывает таким образом привлечь внимание мировой общественности к проблемам Украины.

Кроме того. в Вашингтоне считают, что публичные дебаты с представителями РФ в Совбезе ООН покажут «дипломатическую изоляцию» России и позволят «вбить клин» между ней и Китаем, которого называют «самым могущественным союзником» страны.

«Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене», — рассказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что в случае вторжения России на Украину власти США рассматривают возможность оказания помощи «украинским повстанцам».