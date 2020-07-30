США намерены вместе с Британией бороться с «враждебными» Россией и Китаем

Как отмечается в документе, выделенные средства будут направлены на организацию трех поездок в США групп «заинтересованных лиц» из Великобритании для изучения особенностей американской политики по «противодействию растущему влиянию враждебно настроенных государственных субъектов в Соединенных Штатах и во всем мире».

Речь идет о гражданах, работающих в системе госслужбы Великобритании (в частности, в МИД и минобороны страны) и представителей аналитических центров.

По возвращении из США с британцами проведут ряд занятий, направленных на закрепление полученных знаний. Кроме того, отношения будут укреплять путем продвижения общих ценностей и интересов, в частности, противодействия Пекину и Москве. Для участия в программе организации должны будут подать заявку.